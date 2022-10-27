韓國央行27日指出，上季GDP雖比預估值要好一點，但出口成長性緩慢，即使民眾與企業支出增加也沒啥實質作用，經濟成長已下滑至1年以來最低。

韓國7到9月底的GDP僅0.3%，比市場普遍預估的0.1%要好一點，但較第2季0.7%要低許多，增幅也是2021年第3季以來最小。全球需求趨緩，外加利率大增以及通膨大升，韓國上季GDP沒衰退已是萬幸，但不得不承認成長引擎正漸漸熄火。

韓國第3季出口僅季增1%，然而在進口大幅成長5.8%之下，是讓GDP幾乎沒有什麼成長的主因。同時，因抗疫規定大鬆綁，韓國上季民眾消費踴躍以及企業投資成長，對GDP的貢獻度也被僅小幅增加的出口給抹煞掉。

若依年增率來看，韓國GDP繼第2季增加2.9%之後，第三季為3.1%，預估值則是2.8%。韓國最新出爐的GDP數據沒有很好，可能迫使當地央行再度升息的步調放慢。從去年8月以來，韓國利率已上升250個基本點，也就是2.5%並來到3%。