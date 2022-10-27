國內基因定序業者基米(4195)計劃投資數千萬進行設備升級，以補足臨床測檢缺口、擴大應用市場，目前已向NGS基因定序龍頭illumina訂購全新NovaSeq X Plus定序平台，預計明年初完成裝機，成為全台第一家採用NovaSeq X Plus次世代定序儀的公司。

基米總經理江俊奇表示，透過基因定序進行疾病臨床檢測，並經由定序結果提供精準的個人化治療，已是全球醫療發展的主流。過去礙於定序成本偏高，無法取得更完整的基因數據，致使基因體定序仍以研究用途居多。今年9月底，illumina發表全新定序系統NovaSeq X Plus，是目前市面上最高通量次世代定序（NGS）平台，一次上機可完成120人以上的全基因體定序，且定序速度較現行的NovaSeq 6000快了兩倍，平均成本更大幅減少一半。

新一代NovaSeq X Plus定序平台，可望讓人類全基因體定序在臨床檢測上趨於普及，並加速基因資料庫建立，以利更深入了解疾病成因，達到有效精準治療，進而預防與保健，實現個人化的精準醫療服務。此外，NovaSeq X Plus挾最高通量、精準度高與快速等優勢，也將加速基米從科研領域進入臨床醫學市場，擴大營運成長動能。

江俊奇指出，基米在致力推動全基因體定序檢測至臨床應用的同時，也率先與illumina展開合作，於今年9月啟動TSO 500液態活檢的癌症基因檢測，針對癌症病患提供最全面的癌症基因篩檢服務，醫師可參考定序數據，為病人打造專屬的個人化治療，未來在最新一代NovaSeq X Plus機台到位後，期望能提供更快速且價格更親民的檢測服務，降低癌友的負擔。