民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文與政策中心執行長王義川今批經發局「投資新北」招商網頁內容錯誤百出，導覽不管是選英、日文，點入最後都進入經發局中文官網，揶揄難道這就是侯友宜所謂的「HOU HOU做代誌」，要求網站下架，才不會貽笑大方。對此，經發局回應，請勿抹煞市府同仁的努力與廠商投資的優秀成果，至於網站中有錯誤已立刻修正。

何博文指出，「投資新北」網站非常荒謬，點入只有各國時差的時鐘，說明「新北市的人口數高於美國洛杉磯」、「新北市的面積相當於1.2個英國倫敦」、「新北市交通便利度相當於日本東京」，譏諷真的是「好有特色」、「字字珠璣」，質疑這樣的資訊可以吸引外商來新北投資嗎？以新北現狀竟敢稱交通便利度等於東京，會讓國際社會覺得有詐騙嫌疑，如果轉載到其他國際網頁，會不會貽笑大方，請侯友宜醒醒吧！真的要「好好做事」。

何博文表示，經發局吸引外商的投資網頁，稱有英、日文導覽，但不管選英、日文，點入卻都出現經發局全中文官網，是希望外商好好學中文嗎？還是期許中文國際化，網頁設計如此輕忽，就是因為侯市府沒有HOU HOU做事，才讓新北市民失望，且國民黨在新北執政17年，竟連一間像樣的國際會展中心都沒有，請問這叫哪門子國際城市？怎麼讓人來投資？

經發局長何怡明表示，林選辦沒有掌握新北在國際投資上所付出的成果與努力，國際招商非僅以一個投資網站為主，市府亦透過辦理國際採洽會，完成1502場國際商談，開拓98.68億元商機。疫情期間無法出國，更率全國之先主動接軌世界，以遠程參展的方式，帶領24家企業於「日本移動通訊應用展」與「德國柏林消費電子展」設置「新北形象館」組成「新北企業隊」創3.55億元商機，請林選辦不要斷章取義、誤導視聽。

何怡明進一步說明，而投資新北網站功能，也非僅林選辦說的僅有只有時鐘、人口數與面積，尚包含各大國內外企業投資新北成功案例介紹、公司設立程序等，且針對聯絡方式，也可透過快捷表單方式，將投資資訊送出後，即會有專人協助服務，除利用網站來招攬外國人投資外，市府也積極和外國商會合作，包含今出席新北招商成果大會的各外館辦事處和外國商會，都是我們長期以來合作招商的好夥伴。

王義川則說，經發局聲稱24小時招商，為吸引外商投資新北，做了「投資新北」的網站，但數字錯誤百出，包括影片除頭尾侯市長說明時，有中英文字幕，中間有一段為全日文說明沒有任何字幕，美國人怎麼看得懂？簡直比大學生的期末報告還不如。

至於英文網站的貨運數字寫「TEU tons」，王義川指出，全世界沒有這個單位，處理港口貨運只有兩種單位，一種是TEU、二是MT，沒有貨櫃噸這種單位，且指「台北港一年只有121個貨櫃、基隆港是156個貨櫃」，給國際錯誤資訊，請問誰要來投資？網頁並有將捷金鬱金香酒店的宣傳影片，質疑是要外商投資新北都住這家飯店嗎？有獨厚及置入之疑。

何怡明解釋，將捷金鬱金香酒店為新北市滬尾藝文休閒園區招商案，放置影片的目的，主要是宣傳獲得該園區獲得財政部頒發第19屆促參司2021年金擘獎的內容，市府希望在有限的行銷資源上均可協助招商案突破疫情困境。

何博文另批政府的新聞稿有一定用語，經發局新聞稿以充滿選舉情緒性語言批林佳龍，濫用市府資源，成為侯友宜競選文宣工具。