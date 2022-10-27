藝人何孟遠去年與一同參加《全明星運動會》的采子爆發劈腿緋聞，兩人因此事業重創，暫時退出螢光幕前，沉寂一年半時間後，他宣布將在11月6日舉辦生日音樂會，宣告將重返演藝圈，但也不諱言曾想過要放棄演藝事業。

何孟遠上個月於臉書正式發文公告，將舉辦個人生日演唱會，似乎是想重返演藝圈，而他也透露，這次的演唱會中會與先前所屬的男子團體TOP1所有成員宜柏、翔翔、家瑋、斯辰，將再度同台演出。

去年四月何孟遠被爆出劈腿女友何紫妍（荳荳）閨密采子，進而發現采子讓男友邱鋒澤戴綠帽，對此，兩人都皆退出《全明星運動會》並暫時退出演藝圈，但相較事情落幕後，完全沒更新動態的采子，何孟遠近日已在社群平台上宣布生日音樂會的消息。

而如今在接受《ETtoday》新聞專訪時，被問到是否有與荳荳及采子聯絡時，他說：「事件發生後都有講清楚，該講的都有講過。」隨後，他也感概道：「我自己做了什麼都知道，其實那是個誤會，感情上很多事就是霧裡看花，就是在不對的時間，自己也沒拿捏好界線。」而目前單身的他也坦言：「要先把自己照顧好，自己都沒辦法照顧自己，怎麼去愛別人？」。