自行車族群包括巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933）、桂盟（5306）、利奇（1517）、日馳（1526）等股價全面開紅盤；尤其是今（27）日歡慶50周年的巨大集團，開盤股漲逾3％、衝到216元！

巨大集團27日於中科全球營運總部，舉行「巨大集團50周年」慶祝典禮系列活動，現場數百名來自全球自行車產業重量級人物齊聚一堂，對於產業未來的永續方向，凝聚高度共識。

今日上午場的「永續前行，騎領未來 高峰論壇」，來自全球自行車產業巨擘，深入分享討論對於永續議題的理解與行動方案。

由自行車永續聯盟（BAS）及巨大集團舉辦的「永續前行，騎領未來 高峰論壇」，專題演講特別邀請到Inter IKEA Group永續長Malin Pettersson-Beckema來分享「IKEA的永續價值」，透過非自行車業界的眼光，分享永續生活方式的觀點。

在產業高峰對談部分，破天荒邀請到自行車業界的夢幻級名單，包括Shimano Inc.的President- Taizo Shimano、Trek Bicycle的President-John Burke、Scott Sports的CEO-Beat Zaugg，以及巨大集團董事長杜（糸秀）珍，以「引領自行車產業邁向新里程」為題，深入討論自行車品牌如何回應消費者對於永續議題的期待，以及如何落實永續供應鏈管理。

針對「駕馭未來：自行車產業的永續」議題，KMC桂盟國際董事長吳盈進、工業技術研究院副院長彭裕民、SRAM亞洲區總經理陳鴻毅，以及巨大集團執行長劉湧昌，特別就淨零碳排的挑戰與機會，以及自行車產業的因應與推動，透過對談交流互相學習。