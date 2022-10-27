知名作家吳淡如可謂人生勝利組，不僅是學霸，還在各地都有置產，先前她接受網紅Joeman專訪，自曝在東京有間透天厝，但因為疫情已經兩年沒回去，還大方給了Joeman在東京房產的鑰匙，請他幫忙開箱目前的房內狀況。昨(26日)吳淡如宣布11月要回東京的家，行前她找了當地的打掃公司，沒想到對方竟開價清潔費27萬日幣（約5.9萬台幣），但吳淡如牙一咬，指出4點直言「真的不貴」。

號稱演藝圈小富婆的吳淡如在各地都有房產，先前她上Joeman節目大方分享在台北有價值約8000萬台幣的豪宅，但卻只被她拿來當書房，近日她宣布下月要回東京的家，坦言兩年沒回去，有點慘不忍睹，預約了清潔公司後，對方開出27萬日幣的清潔費，更稱是「優惠費用」。

吳淡如發文。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如坦言第一時間聽到這價錢傻眼，雖然日幣貶值了，但還是覺得很貴，也明白日本的人工本來就貴，然而想到四點讓她瞬間還是點頭，第一，「比叫我去打掃好。我很不想賢慧」，第二，以機會成本來算，很會賺錢的她親自去打掃所損失的成本更貴，第三，日本可以報稅，最後她則是相信日本人愛清潔的程度，直言：「日本人掃肯定乾淨」。

吳淡如事後表示，她認為決策是對的，「現在覺得能花錢解決的真的都不貴」，她聽到Joeman曾說夢想是到日本開民宿，因為她曾把房子租給別人，算了投資報酬率後發現耗心、耗時、耗力，並強調她這麼說真的不是炫富，那棟房子在日本其實算是微不足道的房子，「只因為我跟它有感情，它陪著我創業讓我有家的感覺」，最後更笑說：「看到他變乾淨了，感覺是像把貓狗送去洗澡一樣，變得香噴噴…。呵。你覺得貴嗎？」見此，網友回應：「看到照片值得了～日本專業打掃真的很厲害，而且還是打掃一整棟」、「打掃是一門專業，尊重專業絕對是對的」、「交給專業的來～真的很值得」。