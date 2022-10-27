無黨籍高雄市長候選人曾尹儷今（27）日發表創作饒舌歌「Kaohsiunger／高雄兒」。（柯宗緯攝）

無黨籍高雄市長候選人曾尹儷今（27）日發表創作饒舌歌「Kaohsiunger／高雄兒」。（柯宗緯攝）

無黨籍高雄市長候選人曾尹儷今（27）日發表創作饒舌歌「Kaohsiunger／高雄兒」，歌詞還融入「愛情摩天輪」、六合夜市、猴子搶食等。她找來志同道合的年輕學生及街舞團體，大跳街舞、唱饒舌展現活力，盼為街舞團體爭取權益，搶攻年輕選票。

曾尹儷今早在高雄展覽館後方空間，以高雄港景、旅運大樓為背景，首度公開獻唱「Kaohsiunger／高雄兒」、大跳街舞。她笑說，這次在短時間受訓練舞、唱幾句嘻哈歌詞，最難的抓不到拍子，其中歌詞「平民派的精神」更是道盡她庶民參政的心情。

曾尹儷說，未來推動高雄國際化是她的重點目標之一，不過高雄本身地名的英文字比較難記憶，她希望能為「高雄人」找一個英文的通稱，她與美國籍的丈夫討論後，決定參考紐約客的說法，最後決定使用Kaohsiunger（中文高雄兒發音）。

曾尹儷透露，原本自己簡短寫了2段歌詞，想要以「高雄兒」為榮，後來10月初在文化中心「物色」合作對象，找到街舞團體「Build Mover創作者」合作，以及義守大學學生游子毅創作歌詞，彼此一拍而合，展開創作歌曲及編舞。

選戰倒數1個月，曾尹儷表示，希望大家關注藍綠以外的候選人，自己在有限的資源及金錢，會繼續闡述自己的理念，11月6日也會發表針對街舞文化，為舞者權益發聲，也想將街舞文化帶入社區。

身為義守大學大傳系大三的作詞者游子毅是桃園人，但對於高雄很有感情，花了2、3天完成創作，歌詞提及「被猴子搶的鍋燒意麵異常燙口」、「還記得那個充滿愛的摩天輪只剩下夢」、「五福六合夜市能夠填滿你的胃」等，相當新穎，搭配洗腦旋律，令人頗有印象。

除填詞演唱外，年輕朋友也發揮其動畫專長，熱心設計出一個高雄兒視覺動畫版，將高雄指標景點做成背景動畫，呈現38區不同的風貌，還設計曾尹儷 Q版人物走訪山海河港景點。