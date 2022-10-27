搶攻「雙11購物節」商機，寒舍集團旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店與寒居酒店等五家飯店，於11月1日起攜手推出「內用」與「外帶」的美食優惠，人氣外帶餐點約42折起，每份皆只需1,111元，11月1日至11月10日於「寒舍生活App」及「線上美食購物」可以預訂下單與付款，11月11日至11月13日開放於餐廳取餐。另外，於11月1日至11月13日期間，於餐廳內享用指定餐點，祭出最低58折起的優惠，皆需事先預訂，超值回饋開心饗樂雙11。

台北喜來登大飯店外帶人氣組合餐通通只要1,111元，有米其林二星請客樓「麻油雞飯＋蘋果木燻牛肋排」、「白鯧米粉湯＋豆干肉絲捲餅」以及原價2,660元的「砂鍋醃篤鮮與功夫小菜組」三款經典美食。粵菜餐廳辰園則推「廣式燒味拼＋蘿蔔糕＋楊枝甘露」以及「手工三港點＋養身煲湯」，還有日式餐廳桃山「鰻魚飯套餐」、SUKHOTHAI「雙人經典泰菜」、比薩屋「比薩燉飯雙人餐」以及安東廳「爐烤紐西蘭小牛脊排餐」，折扣後平均最低42折起。此外一樓The Deli現場消費滿1,111元立馬再省11折。

台北喜來登餐廳內用享優惠，請客樓、辰園與SUKHOTHAI用餐達門檻即可以1,111元分別加購價值2,280元的砂鍋一品雞或白鯧米粉湯、片皮乳豬以及金沙咖哩龍蝦。比薩屋推出1,111元享用邱拉爾雙味臘腸比薩平日套餐。桃山餐廳活動期間點用澳洲水姑娘龍蝦涮涮鍋雙人定食現折1,111元、安東廳雙11當日四人同行點用套餐，消費可再抵1,111元。Buffet之王十二廚推出寒舍生活APP會員獨享優惠，四人以上用餐馬上抵1,111元，等於立享85折優惠。大廳酒吧用餐加價111元可升級享甜點、咖啡或茶。

台北寒舍艾美內用優惠包含，「探索廚房四人假日午晚餐券」原價8,316元，寒舍生活APP會員獨享特惠價7,205元，現省1,111元，約87折，可享用主廚現煎安格斯牛排、爐烤牛排、手工披薩、新鮮生魚片以及繽紛甜品等。位於酒店一樓北緯二十五推出兩款單人獨享餐，每套原價1,914元，限定優惠1,111元，主餐可選擇「黃金蟹海鮮燉鍋」或是「爐烤肋眼牛排8盎司」，附餐皆搭配主廚精選甜品與單杯葡萄酒。

寒舍艾美外帶美食亦有好康優惠，巧克光廊外賣店擁有精美蛋糕、可口麵包，以及冷凍商品如牛肉麵、陳年菜脯雞盅、養氣山藥燉全雞與黑潮海鮮蟹湯等，活動期間單筆消費滿1,111元，享有89折優惠。寒舍食譜則祭出四款經典粵式美饌，包含「燒味雙拼搭配星洲海鮮炒米粉」、「蒜蓉粉絲蒸鮮魷搭配燒腩斑球煲」、「雞粥花膠」與「蒜香牛仔粒」，原價自1,200元至1,660元，現在每道都只要1,111元，寒舍食譜外帶商品須於取貨日前一日預訂。

礁溪寒沐酒店內用優惠推出「MU TABLE平日自助午餐搭配寒沐會館體驗」，原價1,718元，活動期間1,111元，下殺約65折，貴賓可以品嘗到在地的特色美食，包含宜蘭金棗梅汁燒雞、酒釀腐乳櫻桃鴨義大利麵、藤椒三星蔥油雞，亦能大啖主廚現煎的新鮮海鮮，現流海鮮食材依當日實際為主，其中特別推薦鱸魚片、澎湖鮮蚵、竹筴魚與海鰻等，以清蒸或乾煎的簡單料理方式，即可品味大海最原始的鮮甜美味。外帶商品「麻油松阪炙紅蟳」特惠價1,111元。

寒居酒店二樓的「BeGood」餐廳推出兩款1,111元的外帶餐點，包含雙麵滿足的「南洋叻沙湯麵與寒舍牛肉麵」，以及「炭烤伊比利帶骨豬排」。內用饗美食，則祭出「炭烤澳洲Roam草飼和牛帶骨肋眼25盎司」享89折優惠，並贈送只要加價11元即可享用人氣甜點美食「楊枝甘露帕菲」，優惠價只要3,951元。以及，只要1,111元即可擁有「迷你起司漢堡、金鳳來精釀啤酒、楊枝甘露帕菲」的獨享餐點。

寒舍艾麗酒店於11月1日至11月30日推出住宿及美食活動，凡於官網預訂入住，即可加價1,111元，於The Terrace酒吧享雙人無限調酒暢飲兩小時，原價2,199元，下殺約51折。La Farfalla義式餐廳，凡點用輕活義饗沙拉吧，即可加價1,111元享「美國精選無骨牛小排8盎司」、2,222元享「丁骨牛排35盎司」、3,333元享「牛肋骨排30盎司及炙烤波士頓龍蝦」。

11月1日至11月30日於「寒舍生活App」及「線上美食購物」可購買吃喝饗樂券，包含「星空巴士」100分鐘暢飲單人券，優惠價1,111元，以及La Farfalla義式餐廳肉食主義下午餐四人券，優惠價3,333元，使用期限可至12月30日。