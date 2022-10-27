台灣航商黃旺根、溫國榮及吳姓船東涉嫌把近3000公噸石油賣給北韓，黃男一審依資恐防制法、偽造文書罪判1年2月、4月；溫男及吳男各判10月、6月，得易科罰金。高雄高分院27日宣判，改判黃男1年，偽造文書部分維持原判，溫男、吳姓船東等人維持原審刑度，可上訴。

聯合國「不擴散核武器條約」規定，2006年10月起禁止所有國家違法向北韓輸出油品，黃男是巴拿馬籍油輪「上元堡輪」船東，温男從事兩岸海上加油業務，是萬源通公司負責人，兩人為賺取駁油高額利潤，2018年3月起合作，該年5月6日從台中報運1350公噸石油出口，偽造目的地香港，油輪出港後偷偷將石油接駁至「上元堡輪」上，再接駁至北韓油輪。

同年9日，黃男、溫男又以同樣手法，將4100公噸油品輸送至「上元堡輪」，「上元堡輪」再將船上1479公噸油品接駁給北韓油輪。

上元堡輪多次違法駁油行為全被美國衛星拍下，黃男、溫男等人遭到調查，被依資恐防制法起訴。

一審時，黃男辯稱只是將「上元堡輪」出租給溫男，但溫男反駁黃男，強調黃男曾說想賣油給北韓油輪。法官認為，上元堡輪離開高雄港後隨即無AIS訊號，企圖隱匿海上行蹤，出海後英文船名也遭刻意塗改，黃男還特別將監控熱點照片傳給溫男，逃避監控意圖明顯，最後判黃男1年2月、4月徒刑；溫男判10月、得易科罰金；吳男判6月、得易科罰金。

黃男不服上訴，高雄高分院認為，黃男貪圖私利，2度在公海上駁油給北韓船舶，嚴重影響台灣國際形象，導致台灣陷入聯合國及國際社會制裁的風險中。但黃男經原審審判後改判1年。原審針對黃男偽造文書部分，量刑無不當，維持4月，全案仍可上訴。