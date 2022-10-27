新北國王籃球隊經過成軍元年的扎根後，本季目標要強化新北市在地連結，球季開始之前10月份進行2檔校園巡迴。21日由新加盟的「防守大鎖」林金榜前進新泰國中，與學員分享「大鎖精神」，強調儘管是不起眼的事情，只要專注做到極致，也會是很了不起的成就；26日則由新任外籍助理教練馬克（Mark Coppola）、數據影像分析師林政語，帶著陣中一、二年級生到淡水區竹圍高中，進行籃球技術指導，與學員度過難忘的時光。

林金榜職業生涯16年並非是球隊得分主力，而是靠籃球場上所謂的「苦工」防守，成為台灣籃壇歷史公認的「大鎖」，還幫助球隊拿下5座冠軍，生涯一度退休轉換跑道，但憑著還想打球的信念，以及嚴謹的自律回到球場，今年37歲的他，體能狀態依然保持非常良好。

在與新泰國中學員的分享會中，林金榜提到，儘管防守在籃球場上是大部分球員比較不喜歡做的事情，但是他喜歡防守過程中與對手較勁、拆招的感覺，自己反而樂在其中，所以他勉勵學員們不要小看自己的興趣，別人認為在微小的興趣，只要專注做到極致，一樣都有機會成為了不起的成就。

竹圍高中籃球校隊在去年新北國王釋出第一版8個行政區圖章時，就詢問是否能將「淡水區」圖章印製在校隊球衣上，因此結下緣分，賽季間也曾獲邀來到新莊城堡。雖然上季新北國王就計畫前進竹圍，但因疫情關係暫緩，直到現在才有機會來到學校。

此次由助理教練馬克、數據影像分析師林政語，帶著二年級生聶歐瑪（Omar Niang）、曾于豪、林仕軒，新秀李威廷、高承恩造訪校園，先是為校隊指導職業級技術訓練後，由5名球員各別帶領3位學員擔任教練進行3x3競賽，最終由高承恩隊奪得冠軍。

竹圍高中籃球隊李亦錩教練表示，去年看到新北國王設計行政區圖章就非常興奮，希望能夠授權竹圍高中使用，帶著淡水區的精神征戰，所以才有現在這款球衣的誕生，右肩肩負淡水區的榮譽、左肩隊徽「竹」鹿中原，背後背負校徽的使命。

竹圍高中隊長江軒佑表示，上學期就很期待新北國王能夠來到竹圍，今年終於成真，非常難得的機會接受職業隊的訓練，也很開心能夠加入高承恩隊拿下這次3x3的冠軍！