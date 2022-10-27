名嘴黃暐瀚日前質疑，民進黨台北市長候選人陳時中最新推出的「放學時刻的台北」影片，士林分局督察組組長陳佳宏「軋一角」。陳時中今受訪澄清，警察維安不是他們的要求，維安事項是根據警察同仁評估維安必要性，提出一定的維安計畫。

陳時中繼日前遭指由內湖分局長王炳睿陪同勘災，資深媒體人黃暐瀚昨天在節目中再踢爆，陳時中最新推出的「放學時刻的台北」影片，有個「路人」一路跟隨、左顧右盼，還走在「車道」上，詢問後發現該名路人為士林分局的組長。而據媒體報導，該名路人是士林分局督察組組長陳佳宏。

陳時中今前往吳興市場掃街拜票前受訪說，就好像現在在場也有一些維安人員，維安事項是根據警察同仁評估維安必要性，提出一定的維安計畫，「不是我們的要求，那天也不是一個公開的行程，但是我想我們應該尊重警方的一個安排」；他還強調，也請不要為難基層公務人員。

被問到國民黨候選人蔣萬安看板很多，還傳出進入校園宣傳，陳時中表示，大家的壓力都大，競選期間各自努力。

至於台北市長選舉倒數1個月，11月25日「選前之夜」路權搶翻天，國民黨昨天痛斥民進黨候選人陳時中陣營「惡搞」，拿下民進黨中央黨部前的北平東路、總統府前的凱達格蘭大道。陳時中今受訪表示，這樣講法不厚道。

他說，地點這是由競選總部安排，大家來商量是一回事，「說我們惡搞，我覺得這樣的講法就不厚道了」。

陳時中競選總部也發布新聞稿表示，所有路權申請皆依據台北市政府的相關規範辦理，相信每一組候選人都在同樣基礎、公平條件上申請路權，規則也是公開透明的。