行政院會後記者會。(邱新博攝)

行政院今(27日)舉行行政院會後記者會，發言人羅秉成轉述行政院長蘇貞昌拍板，公共化托育人員薪資，規劃由現行2.8萬元提高為3.5485元；準公共托嬰中心人員/幼兒園托育教保人員，固定薪資提高到「3萬元到3.6萬元」為最低薪資基準，也會提升公/私幼教保員之教保費，合計將有7萬多人受惠。

蘇貞昌今拍板取消育兒津貼排富條款，總計將有103萬名幼兒受益；另為公共化托育人員加薪，規劃由現行2.8萬元提高為3.5萬餘元；準公共托嬰中心人員、幼兒園教師及教保員，固定薪資提高到「3萬元到3.6萬元」為最低薪資基準。預計將有近7.5萬名服務人員受益，讓托育、教保服務人員無後顧之憂，讓幼兒得到完善的教育及照顧。

教育部指出，育兒津貼自今年8月起，已達成加倍發放的目標，育兒津貼第1胎每月發放5000元、第2胎6000元、第3胎7000元。為更全面支持學齡前每一位家長，自2023年1月起，0-未滿5歲育兒津貼、0-未滿2歲托育補助將取消排富規定；5至未滿6歲幼兒就學補助，也將擴及沒有就學的幼兒，這個措施估計將增加4.19萬個幼兒受益，新制實施後，讓0-6歲幼兒全面受到照顧，總計有103萬名幼兒受益，

教育部表示，2023年起，對於公共化托育專業人員薪資，規劃由現行每月2.8萬元提高為3.5萬餘元，準公共托嬰中心人員、準公共幼兒園教師、教保員每月固定薪資基準也提高，並依其年資分別為3萬元至3.6萬元之最低薪資基準。另外，中央政府對公私立幼兒園教保員補助，將從每人每月900元提高到每人每月2000元，相關措施預計將有近7.5萬名服務人員受益，讓托育、教保服務人員無後顧之憂，讓幼兒得到完善的教育及照顧。

為提升托育品質，對於願意主動調降照顧比為1：4的托嬰中心，明年持續由政府給予每年至多50萬元的獎助，對於準公共托嬰中心將依其規模給予40萬至80萬元不等的設施設備補助，預計有1100多家托嬰中心受益。

另外，對於準公共保母，也提高設施設備等相關項目補助，由每人每年5000元，調整為每人每年1萬2000元，預計有2.2萬名保母受益，可優化托育環境、提供適齡適性的教玩具及多元營養均衡飲食。

本次新增政策措施所需經費約55億元，2023年整體計畫超過1000億元，透由多種育兒支持措施及營造友善教保環境，讓政府成為年輕家庭的育兒夥伴，讓每個孩子都能獲得完整的照顧。