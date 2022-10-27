2010年擔任國防部後備司令部副參謀長辦公室行政士官長的馬姓男子，被訴詐取未實際出差的誤餐費2萬3550元，台北地方法院判囚10年，台灣高等法院更二審依證人證詞認定，他有經士兵同意代領誤餐費，且確實轉交或購買零食置於辦公室內供大家使用，改判無罪。可上訴。

檢方起訴指控，馬男在2010年到2012年間，在出差派遣單的特定欄位登載不實內容共77紙，向不知情之營務官提出而行使之，致營務官誤為登載核銷簽呈，分別詐取未實際出差之誤餐費共計2萬多元。

更二審認為，無法證明馬沒有出差卻詐領誤餐費用，且依證人證稱，辦公室內確準備有餅乾、泡麵等零食供人員使用，馬男辯稱經士兵同意捺章代領誤餐費，並有確實轉交或得其等同意購買零食置於辦公室內供大家使用，非全然無據。

更二審認為，檢察官所舉證據未能使本院形有罪心證，原判決認馬男犯罪，尚有違誤，檢察官上訴請求從重量刑，亦非有據，馬男上訴否認犯罪，為有理由，應就一審判決予以撤銷，改諭知馬男無罪。