日本學者小笠原欣幸預測台北市長選結果，國民黨候選人蔣萬安將勝選，國民黨拿下15縣市，引來資深媒體人周玉蔻不滿，直呼「不準確啦！」蔣萬安今天表示，日本學者透過專業分析講出真實狀況，竟然還要被1450出征，他的態度就是戰戰兢兢、如履薄冰，毫不鬆懈也絕不大意。

對於周玉蔻及網友向小笠原欣幸留言表達不同意見，蔣萬安今天出席「2022台北溫泉季，泉新北投、露宿野遊」開幕啟動儀式時嘆，日本學者透過他專業分析講出真實狀況，竟然還要被1450出征。

蔣萬安說，這次的選舉，接下來會有很多的預測、各種分析調查，但是真正選舉結果是操控在市民手中，在市民手中的這一票，市民才是真正的主角，他會持續地把握每一天，深入基層，一步一腳印爭取市民的認同，讓六號蔣萬安成為市民最好的選擇。

此外，小笠原欣幸也預測國民黨這次可以大翻身，拿下15縣市，選情似乎相當樂觀。蔣萬安強調，選舉絕對不敢大意，一定是拚搏到最後一刻，態度就是戰戰兢兢、如履薄冰，毫不鬆懈也絕不大意，把握每一天、每一個機會跟市民朋友好好的對話溝通，讓他們了解自己對於市政擘畫的願景，爭取市民的認同。