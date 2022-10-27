調研單位Canalys於27日指出，受到中國經濟成長趨緩影響，消費者支出保守之下，第3季大陸手機總出貨量年減11%，從去年同期7890萬支，降至7000萬支。

蘋果卻是例外，出貨量逆勢大漲36%至1130萬支。不過，產業分析師認為，大漲的部分是指對高階機型iPhone 14 Pro的市場需求，至於基本機型iPhone 14也是蠻疲弱的。

Canalys指出，蘋果成長性目前似乎未受到需求不佳的影響。為了與競爭對手較勁，蘋果也對入門款以及比較舊的上代機型積極促銷，尤其是5000到6000人民幣區間的，希望藉此能擴充市占率。

蘋果目前排在第4位，在大陸的市占率為13%。大陸本土的Vivo是這次調查中排名第1的手機品牌，出貨量為1410萬台，市占率為20%。不過，前3大品牌Vivo、OPPO以及榮耀，出貨量分別減少23%、27%以及16%。同時，排名第5的小米，上季出貨量也下滑17%。

受到晶片短缺、中國大陸對病毒零容忍嚴格抗疫政策，導致當地經濟成長受到影響，以及新手機升級周期變長之下，Canalys指稱，過去幾個季期間，飽受需求直直落以及庫存一直增加的衝擊，已重創供應業者對整條供應鏈的信心。