搶攻雙11購物商機，東森(2614)旗下的東森購物網今年推出「雙11Ready購」活動，東森購物網持續深化東森幣的各項應用，刺激流量跟業績向上翻升，預估今年雙11檔期業績上看25億。

東森購物表示，預估今年雙11熱賣商品，除了消費者通常會趁機搶購3C、家電等高消費商品外，除濕機、衛生紙、飲料等商品也都是熱賣品項。預估雙11期間物流量將倍數成長，東森購物超前部屬，已提前將熱銷商品與活動商品備貨入庫，系統與物流也已烴做好前端壓力測試。

東森指出，雙11暖身慶首推主打東森幣回饋，東森購物網發行「東森幣」截至目前累計達271億枚，東森購物網持續深化東森幣的各項應用，刺激流量跟業績向上翻升。11/4起推出「1111購物狂PK賽」組隊成團，消費累計到雙11，每隊消費金額前10名可享共11%東森幣及樂透金回饋。雙11當天還有加碼抽獎活動，當日下單不限金額皆可參加。