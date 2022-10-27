日本人氣聲優櫻井孝宏，過去曾參與多部動畫的演出，像是《鬼滅之刃》富岡義勇、《驅魔少年》神田優、《JOJO》岸邊露伴和《Code Geass》樞木朱雀等角色，還榮獲第26屆動漫大獎賞「最佳男配音演員獎」，在日本是頂流聲優代表。但近日卻爆出他不但已婚，還婚內出軌10年，小三還是他的工作伙伴之一，兩人甚至「以結婚為前提交往」，讓外界相當震驚。對此，櫻井孝宏今日稍早也透過經紀公司向大眾道歉。

櫻井孝宏自擔任聲優爆紅後，曾對外透露「不公開個人戀愛故事」，將來也不會公開另一半的身分，因此外界對於他的感情世界感到十分好奇，直到今年9月他才被日本媒體《週刊文春》拍到與妻子同框，隨後也公開自己已婚的事實，知情人士更透露他與聲優妻子其實交往超過20年。但沒想到昨（26）日卻又再度被《週刊文春》爆出，他其實還有一位交往長達10年的廣播節目作家女友，交往當時櫻井孝宏還向對方表示「以結婚為前提交往」，但女方直到近期才知櫻井孝宏已婚，自己竟是小三，讓她大受打擊、心痛欲絕，甚至還因此送醫急救，並辭掉廣播工作。

對此，櫻井孝宏今日稍早透過經紀公司，並在官網上發布道歉信，表示「現在會這樣都是我不負責任的行為所導致，我沒資格獲得原諒，違背各位的信賴，也造成許多人的麻煩，我會深刻反省，未來也會竭盡全力彌補這次行為所失去的信譽，真的非常抱歉」。而網友看到他的道歉後仍十分憤怒，認為他不該耽誤女方10年的青春。