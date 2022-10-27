陸軍關渡地區指揮部4名士兵日前違反資安規定，在營區寢室內拍攝熱舞還大抽電子菸的影片，經上傳抖音後引起軍方震怒。國防部通信電子資訊參謀次長盧建中日前在立院表示，國軍對違反營區資安是「零容忍」，將4名士兵予以汰除。但有不少疑似官兵同袍的網友在臉書匿名替4人抱屈，認為處分過重，引發議論。

有不少疑似官兵的網友在臉書粉絲專頁「靠北長官Max」發文表示，「我是陸軍，我支持關指部抽電子菸、跳舞跟錄影，上述三點都不是殺人放火，軍隊是打勝仗為目的，不是當乖寶寶」，並在文中提及「如果要汰除他們，請先汰除私菸案還可以升官的那一位。我們是軍隊，命是中華民國的，不是你們這些看戲又不敢當軍人的！」。

有不少疑似官兵同袍的網友在臉書匿名替4人抱屈，認為處分過重，引發議論。(翻攝臉書靠北長官Max)

更質疑「之前也有少校輔導長拍抖音怎麼都沒事安全退伍？一樣的事階級越高越沒關係？所以私煙案還可以升官不是汰除」、「阿兵哥不自愛？沒有犯錯的阿兵哥聽到會怎麼想？他們對於部隊還會有信任？」，痛批「軍人很容易被放大檢視，因為我們被視為一個團體，一人犯錯就要全體蒙羞，而部長你個人的行為就是在助長這種風氣」。

有不少疑似官兵同袍的網友在臉書匿名替4人抱屈，認為處分過重，引發議論。(翻攝臉書靠北長官Max)

有不少疑似官兵同袍的網友在臉書匿名替4人抱屈，認為處分過重，引發議論。(翻攝臉書靠北長官Max)

根據流出的11秒影片畫面，3名阿兵哥穿著迷彩服，在寢室內大抽電子菸，還隨著音樂熱舞，一旁的同袍用手機拍下影片，事後上傳到抖音，未料影片曝光後立即引起網友關注，軍方也接獲不少檢舉。

經陸軍第6軍團指揮部查證，這4名士兵隸屬關指部，已依違反資訊安全規定及行為不檢等違失，依過犯情節分別核予記過或申誡之處分，並檢討內部管理疏責。

（圖／本報系資料照）

國防部長邱國正24日赴立院被立委何志偉質詢，就國軍違紀使用抖音，是否有信心對第一線官兵不在營區內使用抖音；邱回應，國軍知道事態嚴重，會強烈防範，但不能指望阿兵哥自愛，所以已要求幹部針對內部管理持續去要求。

通信電子資訊參謀次長盧建中也回應，國軍對於資安問題都採最高標準及零容忍，尤其是違反內部管理且有辱軍譽，將採取最高標準處罰，4名上傳軍營影像的士兵已全數汰除。

但小兵恐怕無法理解，軍方為何會如此震怒其實事出有因，主因為，每個部隊每周都會針對資安規定進行宣教，但卻仍有士官兵一再違規，且因抖音為大陸研發軟體，若因此而曝露營區GPS位址，或影像內涵營區重要地景及相關位置，都很容易成為大陸情蒐的囊中物，確實不可不防。

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