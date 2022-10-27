氣動元件大廠亞德客-KY亞德客前三季EPS達23.36元，10月單日接單、出貨均優於9月單日，第四季雖充滿許多不確定變數，亞德客依目前單日接單、出貨情況推估，第四季營運有機會優於去年同期，隨著自動化設備需求與日俱增，明年亞德客營運可望恢復正常。

亞德客從26日至11月密集參加國內外實體及線上法說會，說明第三季財報及第四季營運展望。法人預期，亞德客今年具有賺3個資本額的實力，27日股價回神，上漲13.0元而以677.0元開出，目前股價重新站回700元以上，漲幅逾6％。

亞德客自結第三季合併營收60.78億元，年減約9％，營業毛利率46.30％，營業利益17.04億元，匯兌收益等業外收益挹注，本期淨利13.91億元，季減13.1％，EPS從去年同期8.47元降至6.96元，雖是近9季以來單季新低，卻創同期第三高。

亞德客前三季合併營收198.09億元、年微增0.9％，改寫同期新高；合併營業毛利率從去年同期48.96％降至45.37％，合併營業利益57.07億元、本期淨利達46.71億元，EPS由去年同期25.59元降至23.36元，改寫同期次高。

亞德客指出，亞德客9月單日接單及出貨比7、8月單日好，10月單日接單及出貨又優於9月單日，目前來看，第四季接單情況不錯，10月大陸有十一長假，工作天數減少，10月整個月營業額不見得比9月好。

亞德客表示，最近獲得訊息是大陸景氣有慢慢回升的跡象，9月大陸新增貸款也有增加的趨勢。儘管第四季市場仍充滿許多不確定變數，現階段還無法判斷景氣何時回溫。依據目前接單及出貨情況研判，第三季將是今年谷底，亞德客第四季營運有機會優於去年同期。