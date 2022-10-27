全家（5903）旗下電子支付服務「全盈＋PAY」持續擴大應用版圖，再下一城，27日宣布年底將正式加入電子支付跨機構共用平台，上線後將開通「跨機構轉帳」服務，只要打開全盈＋PAY，無論是與其他電子支付機構間相互轉帳，或與銀行帳戶轉帳都能輕鬆實踐。

屆時，全盈＋PAY也將同步開啟「智生活」的繳付管理費功能，用戶只要開啟智生活，即可轉帳繳納社區管理費，為社區金融應用邁向新的里程碑。

全盈＋PAY今年4月開業時，即進駐全台最大智慧社區管理平台「智生活」，成為台灣首個跨場景嵌入應用的電子支付，不僅具備電子支付功能，更享跨通路累兌全家會員點數的獨家好康，另外用戶可以使用全盈+PAY於智生活中訂購家電清洗服務。接下來隨年底全盈＋PAY跨機構轉帳服務與繳付社區管理費功能上線，無現金支付的生活應用場景將臻於完備。

全盈＋PAY自今年4月底上線，剛好滿半年，根據金管會最新統計，截至今年8月底，全盈支付使用者人數約79.4萬人。全盈＋PAY持續擴大應用版圖，朝向今年底150萬會員目標邁進。

上周，全盈＋PAY也剛宣布攜手富邦產險、台新銀行，分別推出汽機車險投保、快速撥款小額信貸等新功能，跨足微金融服務，動作頻頻。根據全盈＋PAY內部目標，希望今年底要達成100個合作通路品牌、10萬支付點的階段目標。

此外，全盈＋PAY去年底就宣布將與國內超市龍頭全聯旗下的全支付「通路共享」結盟，隨全支付已於今年9月1日正式上線，接下來兩者通路串接，對於全盈＋PAY的應用範圍擴大及會員召募推廣，將如虎添翼。