軍用卡車撞機車 三峽母載6歲女上幼兒園重摔雙亡│中視新聞 20221025

陸軍六軍團一輛軍用卡車25日早上行經三峽介壽路右轉時，不慎輾斃一對騎機車母女，監視器畫面顯示機車當時緊靠軍卡「右車身」，駕駛疑因視線死角釀禍；網紅「Cheap」則點出關鍵，機車直行若欲超車，應該「從左側超車」，而非右側，也不能與大車並排，但長久以來政府都洗腦機車族應靠右行駛，其實這觀念是錯的。

網紅Cheap在臉書發文指出，該對騎機車的母女「錯在機車不應該右側超車」，因當時軍卡要右轉，機車欲直行，按規定機車應往左靠，才能避免因視線死角造成的意外；Cheap也說長年以來，政府教育、洗腦機車族應靠右行駛比較安全，左邊內車道也會出現禁行機車標語，才導致機車騎士喜歡往右鑽。

網紅「Cheap」則點出關鍵，機車直行若欲超車，應該「從左側超車」，而非右側，但長久以來政府都洗腦機車族應靠右行駛，其實這觀念是錯的。（翻攝自臉書「交通觀測站」）

此外，Cheap也提議平面道路的路肩應該取消做成人行道，才不會讓機車覺得可鑽過去；根據監視器，該輛軍卡當時右轉時「已打方向燈」一段時間，該對母女騎乘的機車在旁「緊貼車身」，疑因視線死角造成輾過機車，目前警方正調閱軍卡行車紀錄器，釐清事故原因。

警方調查，當時軍卡陳姓駕駛（27歲，男）駕駛軍卡沿介壽路二段直行後，右轉彎往巷弄行駛，與行駛於右方直行的機車發生碰撞，機車上的43歲陳姓女子和6歲簡姓女孩雙雙倒地昏迷送醫不治。六軍團立刻發布新聞稿表示遺憾與不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並全力配合警方調查、釐清肇責。