澎湃新聞報導，在大陸全國經濟「成績單」出爐後，各省分正在陸續交出前三季經濟運行「答卷」。截至10月26日，已有13個省分公布相關資料，分別是四川省、福建省、湖北省、湖南省、上海市、北京市、江西省、重慶市、廣西壯族自治區、山西省、內蒙古自治區、天津市、海南省。

此前，大陸國家統計局公布的前三季國民經濟資料顯示，初步核算，前三季國內生產總值87兆269億元（人民幣，下同，約合新台幣386兆元），按不變價格計算，同比增長3.0％，比上半年加快0.5個百分點。

13省分在前三季GDP總量方面，四川、福建、湖北、湖南、上海5個省分超過3兆元，分別是4兆432.8億元、3兆7793.71億元、3兆7298.9億元、3兆5332.63億元、3兆956.65億元。前三季GDP總量超過2兆元的省分有北京（2兆9926.3億元）、江西（2兆3214.3億元）、重慶（2兆835.06億元）。

此外，廣西、山西、內蒙古、天津、海南的前三季GDP總量分別為1兆8865.88億元、1兆8026.35億元、1兆6209億元、1兆1896.10億元、4779.14億元。

在前三季GDP增速方面，與大陸全國3.0％的增速相比，13個省分中，山西、福建、江西、內蒙古、湖南、湖北、重慶、廣西8個省分的增速跑贏全國，分別為5.3％、5.2％、5.0％、5.0％、4.8％、4.7％、3.1％、3.1％。

報導指出，在能源需求擴大的背景下，山西前三季經濟運行表現良好。山西省統計局資料顯示，前三季全省工業生產較快增長，規模以上工業增加值增長9.7％，快於全國（3.9％）達5.8個百分點。

同時，作為綜合能源大省，山西煤炭、非常規天然氣、電力持續安全穩定供應。前三季全省全社會原煤產量9億7791.0萬噸，增產9301.0萬噸，增長10.5％。非常規天然氣產量82.4億立方公尺，增長13.8％。規上發電量3062.5億千瓦時，增長7.6％；其中外送電量1053.5億千瓦時，增長14.6％。

值得一提的是，分季度看GDP增速，北京第三季止跌回升。同時，數位經濟占全市GDP比重已超過4成，資料顯示，北京全市數位經濟前三季實現增加值1兆2788.9億元，按現價計算，同比增長3.9％，占地區生產總值的比重為42.7％，同比提高1.0個百分點。