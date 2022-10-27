黃珊珊今上午與高職學生家長會聯合會進行技職教育政策座談會，會後受訪。（陳薏云攝）

民眾黨新竹市長候選人高虹安昨出示電子郵件，稱當時資策會多位主管知道她同時於科智企業任職，而且還指派任務，藉此反駁「不當兼職」的指控。無黨籍台北市長候選人黃珊珊也立即聲援高虹安，表示一個相當有公信力的單位也成為選舉的打手，痛批執政黨用國家機器（資策會）去打壓當年資策也認為是很優秀的工程師，為了勝選不擇手段。

黃珊珊今上午與高職學生家長會聯合會進行技職教育政策座談會，會後受訪被問及高虹安與資策會爭議，黃珊珊表示，高虹安是非常認真負責的資策會員工，去年資策會講話跟現在完全不一樣，顯然為了選舉，一個相當有公信力的單位也成為選舉的打手。

黃珊珊痛批，執政黨現在用國家機器去打壓當年他們也認為是非常優秀的工程師，為了勝選不擇手段。 另黃珊珊也在臉書寫下，本應造福國家的機構，卻因選舉而淪為政黨打手，這是國家的悲哀。

黃珊珊指出，資策會指控高虹安兼職未報備，但科智公司的工作，正是高虹安時任資策會的上司所指派的工作，證明從頭到尾知情，且高虹安也未領科智任何薪水。資策會Youtube頻道上，仍放著高虹安代表科智參加比賽的影片，這被網友找了出來，成為了資策會明明知情的最好鐵證。

黃珊珊直言，資策會的走鐘，代表政黨為了求勝不擇手段，讓作育科技人才的搖籃變成選舉打手，將過去辛苦賣命、功績實在的員工，抹黑成罄竹難書的罪人。這是國家的悲哀，這也是人民對於政府失望的開始。