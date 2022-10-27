牛仔褲代工大廠如興發生重大財務危機，大股東國發基金投資部位帳面虧損達19億元，國發會主委龔明鑫今赴立法院經委會上表示，若明年財報編不出來、業績也沒有改善，國發基金不排除徹清，即出清持股。

龔明鑫今在經委會進行「行政院國家發展基金重要新興事業投資之66家轉投資事業虧損情形」專題報告；對於如興案，龔明鑫表示，國發基金2017年投資，2018年金管會警示，如興現金增資有隱匿訊息，可能評估錯誤，如今經營階層面臨改組，現在最重要的觀察指標是，明年4月財報是否可以編列出來，第二個指標是業績是否改善，若兩者都沒有，國發基金不排除撤資。

立委關心，如興先前併購香港玖地集團，若由玖地集團掌握如興，國發基金是否要與中資一起經營牛仔褲代工廠？龔明鑫沒有正面回應，但他坦言，國發基金在如興公司僅有一席董事，是大股東角色，仍無法主導該公司。

國發會報告指出，2021年國發基金66家轉投資事業中，營運獲利者32家，營運虧損者34家，年度盈餘193億元，整體投資績效尚屬良好。不過，如興公司、Gogoro皆持續虧損，虧損都較2020年增加。