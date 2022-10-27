現在是萬里蟹產季，新北市漁業處及萬里區漁會29日將在野柳漁港保安宮前舉辦產地萬里蟹福袋特賣會，由中華漁業漁船協會集合各捕蟹船的生猛萬里蟹，以絕無僅有的優惠價2斤活蟹299元，近市售的4折價，賣給當日現場排隊愛蟹饕客，限量300份，中午12時發放號碼牌。

中華漁業漁船協會由40多艘捕蟹船主組成，會長吳兩成說明，萬里蟹越冷肉質越顯飽滿，也越來越肥美，產量在進入深秋後也趨於穩定，為鼓勵愛蟹饕客們來品嚐肥美萬里蟹，特別29日於野柳漁港保安宮對面廣場舉辦產地福袋特賣會，中午12時開始發放號碼牌，請提早到場排隊，下午1時開始憑號碼牌領取付款，限量2斤活蟹福袋只要299元，預計300份（依當時天氣狀況調整福袋份數），優惠價接近市場4折（原價600至800元）。

漁業處表示，現在正值萬里蟹產季，產地漁民皆有共識要共同產銷，互助互利，特賣會上的萬里蟹最新鮮生猛的，大家可要提早去排隊搶購，萬里蟹能成為在地的代表產業，是漁民與市府一同為萬里蟹付出的成果。