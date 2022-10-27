桃園市議員候選人凌濤（左）、台北市議員游淑慧27日舉行「揭露鄭運鵬「人生經歷」的關鍵文件：學習華為技術、承認“中國台灣”記者會，抨擊民進黨桃園市長候選人鄭運鵬雙重標準，落選到大陸實踐台灣價值，執政後又回台奪政治紅利。（粘耿豪攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，遭爆2008年立委落選後與大陸國營企業做生意。國民黨桃園市長候選人張善政競總發言人凌濤今再爆，當時鄭向大陸申請專利文書中，還自載國籍「中國」，究竟住「中國台灣」的是鄭，還是抗中保台的是鄭？

凌濤表示，按照既有程序至兩岸經貿交流沒有問題，有問題是民進黨與鄭運鵬的雙重標準，鄭說自稱人生經歷可被檢驗，現在就請用自己的標準檢驗自己。台北市議員游淑慧也說，賺人民幣不是罪惡，是民進黨把它說成是罪惡。

國民黨今召開「揭露鄭運鵬『人生經歷』的關鍵文件」記者會，質疑鄭運鵬在對岸做生意期間，曾向大陸申請專利，大幅引用被美國制裁、有中共軍方背景華為專利，更註明自己住「中國台灣省台北市」，國籍是「中國」。

凌濤表示，鄭運鵬於2008年1月12日立委敗選後，就至大陸設立資本額5600萬的「鷗業新媒體」，與中國3大國營電信企業做生意，當年10月24日還向中國大陸知識產權局提出申請專利，以鷗業公司為申請人，自己為頭號發明人。

凌濤說，鄭運鵬當時申請專利內容，大幅引用被美國制裁、有中共軍方背景的中國大陸華為、中興大量專利，顯然對華為、中興的技術極為認同，從中興、華為學到許多。

凌濤質疑，昨天鄭運鵬才說，當全世界不採購華為設備時，台灣若使用等於讓主機被植入木馬屠城，那當時的鄭引用華為技術，是否是「門戶洞開、喪權辱國」，出賣自己成中共同路人？

凌濤表示，鄭運鵬提交的專利PCT（專利合作條約）申請書中還註明，自己住在「中國台灣省台北市」，國籍是「中國」，形同曾經承認自己是中國台灣人。

凌濤說，鄭運鵬當初所列住址，此次參選並未列入鄭財產申報，是否漏報？所有權人是誰？是否借殼登記？該地點在2021年12月曾有實價登錄交易紀錄，價格高達8672萬，鄭運鵬身為市長候選人，有必要向選民說清楚。

游淑慧認為，鄭運鵬應交代當年申請的專利有無過期？專利在大陸衍生商業利益如何？有無列財產申報？目前大陸是否還有生意？民進黨口稱的「台灣價值」落選後就到中國實現，執政後又要用抗中保台牟取政治利益，人民幣、新台幣都要。

游淑慧舉例，高端國產疫苗二期臨床實驗竟然是委託中資企業；行政院顧問鄭宏輝2008年民進黨敗選後，也到大陸成立「武漢全賀生物科技有限公司」，以「中國台灣」名義向申請商標註冊；民進黨籍前教育部長吳茂昆目前在中研院特聘研究員，也以文件「中國台灣」於大陸申請專利。