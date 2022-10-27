資策會日前發聲明指出，民眾黨新竹市長候選人高虹安在資策會任職期間出現「不當兼職」，高虹安昨召開記者會秀出當年資策會長官與她往來的電子郵件，反駁此一指控，更批評資策會執行長卓政宏公然說謊，要對方道歉。民進黨立法院黨團總召柯建銘27日直言，高虹安始終不出示核准兼職公文或文件，只秀出與少數主管間私下往來郵件，無異是自證有罪、棒打自己。況且，資策會是被害者，「天下豈有加害者要被害者道歉」？

柯建銘在臉書上表示，資策會聲明明確指出，高虹安從來未依兼職規定、報准兼職，亦領取創業獎金卻未離職，資策會從未核准高委員當科智公司處長，已違反兼職規定。然最令人訝異的是，高虹安昨日記者會卻公布犯罪手法，謊稱資策會交辦工作非兼職，秀出與少數主管間私下往來郵件，「卻不出示核准兼職公文或文件」。

不只如此，柯建銘說，高虹安要卓政宏道歉最為離譜，「被害者」分明是資策會，「加害者」則是高虹安等5人共犯結構，「天下豈有加害者要被害者道歉？小偷要警察道歉？」

柯建銘表示，資策會長期以來努力執行國家重大政策，推動資通訊產業發展，貢獻良多，值得肯定，高虹安卻以私害公、圖利自己、不自反省、還要硬拗，做賊喊抓賊，怪不得卓政宏為捍衛資策會決定提告。

柯建銘並指出高虹安將面對的10個司法問題，強調高虹安不要再說綠色恐怖、黑安一條龍，而是要冷靜面對法律問題，找律師比選舉還重要，否則高虹安將全盤皆輸。

柯建銘提到，高虹安甚至找來「自比耶穌」的台北市長柯文哲，接著指控民進黨操弄各種國家機器於股掌，有用嗎？高虹安此舉僅是陷黨主席於不義，加一個陪葬兵馬俑而已，提早斷送總統大位。