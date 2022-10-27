前高雄市長韓國瑜27日上午旋風式造訪基隆，與國民黨基隆市長候選人謝國樑一起在信義市場掃街拜票。（張志康攝）

國民黨基隆市長候選人謝國樑表示，他接下來也將持續邀請韓國瑜來基隆輔選造勢。（張志康攝）

前高雄市長韓國瑜27日上午旋風造訪基隆，為國民黨基隆市長候選人謝國樑造勢。現場聚集了大批韓粉，不斷高喊「韓國瑜加油！」「謝國樑凍蒜！」韓國瑜陪著謝國樑在信義市場掃街後未受訪便迅速離去。而基隆市長林右昌也表示，韓為謝助選，無助於爭取中間選民，對蔡適應勝選很有幫助。

謝國樑表示，他與韓國瑜在2020年總統大選時，便曾合作過，他表示，基隆也有不少民眾非常想念韓國瑜，能夠看到韓，民眾應該會很開心。另外，他預計也將在11月初到桃園與張善政合體，他笑著引述國民黨的選舉標言：「1126挺善良，挺的就是張善政與謝國樑。」

另外謝國樑也透露，27日雖然是韓國瑜首次為謝造勢，但接下來韓國瑜也將會再到基隆為他造勢。他指出，後續的大造勢及選前最後關頭，都希望韓國瑜、張善政、侯友宜、盧秀燕都能來。

基隆市長林右昌27日上午陪同民進黨基隆市長候選人蔡適應在國家新城掃街時，提到韓國瑜來基隆輔選時表示，韓國瑜輔選謝國樑，兩人是：「落跑二人組」，一個落跑選總統被罷免，一個落跑出國拒絕承擔。他建議，兩個人碰面還可以超級比一比，看是謝國樑「免費電動車」還是韓國瑜的「愛情摩天輪」比較瞎。

林右昌表示，韓國瑜是天上掉下來的禮物，對蔡適應勝選很有幫助，希望他常來。謝國樑可能希望得到韓粉與深藍支持者的支持，以贏得勝選。但這可能剛好適得其反，因為這場選戰的關鍵是在中間選民與年輕人。極端的韓國瑜，只會突顯兩個人同樣只會打高空，缺乏城市治理的能力。