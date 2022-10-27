匯豐銀行今(27)日舉辦第四季線上投資展望說明會，根據匯豐銀行預期，2023年全球經濟不會出現全面衰退，但成長速度將會顯著放緩至1.8%。由於美國核心通膨居高不下，加上就業市場穩健，預料聯準會將持續升息至明年2月，聯邦基金利率將上調至4.625%的高峰，然後按兵不動。

匯豐銀行預測，2023年全球經濟不會出現全面衰退，但全球國內生產總值（GDP）將從2022年的2.9%成長率放緩至2023年的1.8%，預料歐元區及英國將於今年第四季步入經濟衰退期。

匯豐預計全球通膨盡顯頑固，全球平均消費物價指數將從2022年的8.4%高位稍微放緩至2023年的6.6%，因此主要央行明年降息的機會減低。

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示：「由於美國9月核心通膨高於市場預期而且勞工市場穩健，我們預測11月聯準會將再度升息75基點，但12月升息速度料將放緩至50基點，到2023年2月升息將進一步放緩至25基點，將聯邦基金利率上調至4.625%的高峰，然後按兵不動，預計聯準會不會在2023年內轉向降息。因此，我們繼續看好美元持續強勢，尤其兌歐元和英鎊，因美元獲偏高利率、地緣政治不明朗和避險需求支持。由於步入冬季歐洲將面臨限電和停電風險，經濟步入衰退，預期歐元和英鎊將持續承壓。」