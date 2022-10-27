美國貿易代表戴琪今天說，美中存在激烈競爭，雙邊關係帶來的不安全感、脆弱性增加。各界對全球經濟運作、美中貿易公平競爭的信心都減弱，必須直接面對癥結所在。

戴琪（Katherine Tai）晚間出席在紐約廣場飯店（Plaza Hotel）舉行的美中關係全國委員會（NCUSCR）年度晚宴，與這個旨在促進美中關係發展的非政府組織現任主席、前美國財政部長路傑克（Jacob Lew）對話。

戴琪說，全球經濟以公平方式運作，但近年各界對國際貿易體系信心減弱，大家視為理所當然的全球經濟運作被嚴重擾亂，「美中貿易關係公平競爭帶給外界的信心也減弱了，這影響甚鉅，為恢復信心，我認為我們必須好好處理美中經貿關係那個層面」。

她說：「有一段時期，包括美國很多人在內的外部世界希望見到中國經濟、政治改革，卻沒有實現。我認為這是（中國）選擇的結果。」

戴琪提到，近10年前，中國市場的外商開始公布報告，顯露對經商環境每況愈下的擔憂與焦慮。直到現在，這些外商仍關切中國國有企業在經濟扮演的角色、補貼作為等議題。

前美國總統川普執政時，華府頻頻以不公平貿易指控北京，兩國摩擦加劇，雙方對彼此大量貨品加徵懲罰性關稅。美國總統拜登去年1月上任後延續前朝政策，未取消對約3700億美元中國貨品加徵的關稅，今年夏季雖傳出有意撤除部分關稅以利通貨膨脹降溫，但遲未宣布決定。

川普主政時退出原本由美國主導的跨太平洋夥伴協定（TPP），剩餘11個成員國持續推動生效，改稱為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

被問到美國是否可能重返CPTPP，戴琪說，拜登政府已發起印太經濟架構（IPEF），和區域盟邦與夥伴朝共同利益與目標邁進。

她說，兩者差別是脈絡。當今世界仍受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行影響，供應鏈瓶頸猶存，俄羅斯入侵烏克蘭更衝擊全球能源、糧食市場，美國貿易夥伴都期望合作促進具韌性、永續和包容的經濟，這與當年TPP談判的時空環境有別。

至於中共第20次全國代表大會後北京高層人事變動，戴琪說，華府關注北京正在發生的「重要變化」。拜登政府推動「不懈外交」，適用於美中關係，她有信心，美方已準備好和中方延續往來。