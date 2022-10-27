何志偉說，「為了破壞團結做傷害本土藝術之事，實在是天理不容」。（葉家瑋攝）

民進黨台北市長候選人陳時中今年9月出席活動創作的一幅人像砂畫，遭到媒體揭露，竟被同黨立委何志偉棄置在立法院走廊。何志偉今天（27日）回應表示，「這種造謠破壞黨內團結的行為不但荒誕而且充滿想像力」，並澄清畫作很清楚是以裝置藝術放置在走廊上展演，並不是放在回收區，質疑原本媒體放出的是假消息，不排除按鈴，保留法律追訴權。

有媒體爆料指出，陳時中9月出席台灣藝術博覽會開幕式時，受創辦人、開幕式主持人何志偉邀請，一起創作了人像砂畫；不過時隔一個多月，畫作竟被棄置在立法院中興大樓五樓、電梯左側角落。報導還說何志偉辯稱「放在地上是為了接地氣」，報導甚至提到總統蔡英文還調閱立法院的監視器，交代立法院黨團總召柯建銘要好好處理。

何志偉今天特此澄清，他是第一個站出來力挺陳時中的人，自己的辦公室也是本土藝術家的畫廊，把畫作放在走廊間，是為了讓更多人能看見，從而更支持本土藝術。畫作被有心人士遭到這種操作，實在非常荒誕。

何志偉說，他並沒有說「放在地上是為了接地氣」，整件事情從頭到尾並沒有接到任何電話詢問，「這些說詞都是幻想出來的」，報導甚至謊稱蔡英文調閱立法院監視器，這在憲政、政治層面上都是莫大的傷害。若是放風向的假消息製造者不出來解釋，不排除按鈴，保留法律追訴權。何志偉說，「為了破壞團結做傷害本土藝術之事，實在是天理不容」。

何志偉表示，昨天才在廟口和蔡英文一起開講辦活動，今天竟然就出現這種莫名其妙的假消息，恐怕「有人在刻意破壞團結、製造分裂，非常不可取」。

至於媒體詢問陳時中陣營是否會收回畫作？何志偉說，的確有接到電話表示要來看一下畫作，但這些畫作本來就屬於博覽會，「有人會要求博物館把蒙娜麗莎作品交出來嗎？這非常不對勁」。