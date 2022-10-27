美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日表示，沙烏地阿拉伯支持聯合國譴責俄羅斯並向烏克蘭提供援助的決議是積極的，但不能彌補石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）實施減產的決定。

土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）27日報導，布林肯在接受《彭博社》採訪時表示，石油輸出國家組織與盟國的決定，非但沒有提高美國的利益，但卻在烏俄戰爭中進一步充實了俄羅斯的荷包。

他說，自該決議以來，沙烏地阿拉伯先後支持聯合國譴責俄羅斯侵略的重要決議，並承諾向烏克蘭提供4億美元（近120億新台幣）的人道主義援助。

「確實，這些都是積極的事態發展，但它們並不能彌補（補償）石油輸出國家組織與盟國做出減產的決定，但我們注意到了這一點，」他還談到，美國與沙阿的關係已經建立了幾十年，建立在沙阿過去許多政府和不同領導層之上。

「正如總統所說，我們正在研究我國的方針，我們將以非常慎重的方式與國會議員協商，以確保這一點：如何讓關係更好地反映我們（美國）的自身利益。所以我們正在研究如何最有效地做到這一點，」他說。

10月5日，石油輸出國家組織與盟國主席國：沙烏地阿拉伯投票決定每天減少約200萬桶石油產量。美國總統拜登（Joe Biden）口頭批評了王國這一項決定和，並警告即將發生的後果，但沒有具體說明美國會怎麼回應。