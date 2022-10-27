台北市長、民眾黨主席柯文哲日前與苗栗縣議長、無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦會面，引發「黑白配」質疑；柯文哲接受網路節目專訪時嗆聲國民黨主席朱立倫，「告訴我北台灣哪一個議長不是（黑道）」，此話一出再次引發爭議，對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊今受訪表示，柯文哲快人快語，過去台灣政壇有出現黑道漂白的問題，並表示柯文哲應該沒有針對台北市議長。

黃珊珊今上午與高職學生家長會聯合會進行技職教育政策座談會，會後受訪被問及柯文哲爭議言論，黃表示，柯文哲是快人快語，自己不清楚前後文的意思，不過黃話鋒一轉表示，過去曾經有一段時間，台灣的政壇出現黑道漂白問題，但柯文哲也不是針對台北市的議長或其他特定的人，重點在於不管是哪個政黨、黨派都有各自的問題，透過選舉制度以及選民智慧提升，這個問題會愈來愈少。

另柯文哲在專訪時也提到，民進黨籍台北市長候選人陳時中過去在立法院說，世界防疫怎麼追得上台灣，酸陳時中是大頭病很難醫，黃珊珊則表示，整個防疫是全台灣人民的成就，不用個別往臉上貼金，陳時中還是把疫苗說清楚比較好。