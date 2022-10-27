程泰集團旗下亞崴及程泰兩工具機廠，拜海運運費劇降，幾乎回到疫情爆發初期的起漲點，歐美客戶開始恢復拉貨，加上新台幣兌美元匯率貶值，又認列匯兌收益，第三季獲利可優於去年同期，全年營收未必成長，獲利均可超越去年。

程泰集團董事長楊德華表示，台灣及大陸兩岸市場新增訂單下滑，歐洲、美國、土耳其及東南亞市場訂單增長的挹注，程泰在手訂單從11億元增加至12億元，明年1月前訂單滿載，開始接明年2月訂單。亞崴交期時間比較長，目前在手訂單17、18億元，訂單能見度看到明年第一季末。

楊德華去年底、今年初原本訂出程泰集團今年挑戰70億元的營運目標，亞崴歐美客戶因海運運費飆漲，上半年暫緩拉貨，出貨、營收不如預期，預估第四季合併營收出現衰退，遂將集團營收目標下修至60億元。

楊德華表示，近期海運運費劇降，40呎貨櫃從1.5～1.6萬美元降至2千多美元，歐美客戶恢復拉貨，新台幣匯率貶值，又認列匯兌收益，依目前接單及交貨期，第四季合併營收力拚與第三季持平，程泰集團今年合併營收上修至65～67億元，甚至有機會與去年度營收元持平。