侯友宜指出，永和國小未來將規畫二期、工期8年的校舍改建工程。（李奇叡攝）

新北永和國小校齡百年。（李奇叡攝）

新北市永和區永和國小位處人口最密集的永和區中樞位置，擁有百年的悠久校史，學校教學大樓多已老舊，大門位置車道小影響學生上下學動線安全，另學校周邊多為老舊社區、停車位一位難求。新北市長侯友宜今日一早前往視察，表示市府將爭取21億經費，建設多功能綜合大樓，盼能改善學校問題，並滿足社區民眾需求，為校園、社區創造優質幸福生活環境。

侯友宜說，新北市2021年起編列超過630億元的教育預算，是近50年首度成為全國教育經費第一高的縣市，明年更編列超過676億元，代表新北對教育投入與支持。

侯友宜指出，永和國小未來將規畫二期、工期8年的校舍改建工程，預計爭取21億經費，建設多功能綜合大樓，整體校舍採複合式設計理念，不僅滿足學生學習、也能提供民眾運動所需，而地下室將規畫315個停車位，能同時解決社區民眾停車問題。

教育局說明，新北市學校與交通局共構地下停車場已營運學校共31校，可提供9986個停車位，改善社區長期停車不易的問題。

永和國小校長莊朝欽表示，校內長期缺乏大型集會場所，且7棟教學大樓為不同年代建置的校舍，屋齡老舊，各棟建物連結有高低之落差，期待未來改建後，打造五育均衡的優質校園，提供學生空間寬敞、安全舒適的學習環境，同時改善社區交通及停車問題，並能提供社區居民運動及休憩場館，發揮公共財最大效益。

教育局強調，新北市將學生學習品質與校園安全環境列為首要施政之務，近四年有超過100項全國第一及全國首創的教育施政成果，在各項教育表現調查中也接連奪冠。

教育局指出，目前已投入超過200億經費優化教育環境，包含校舍補強工程279棟、新設校及老舊校舍整建16校、老舊廁所改善超過1000間、視聽教室優化、老舊校舍斜屋頂改善、圖書館改造及校園體育衛生改造等建設，打造優質的學習環境，未來還要投入超過百億的預算，翻新校舍、廁所與污水管線、防水隔熱與建置智慧教室，打造更優質的教育環境。