第二選區現任議員及議員候選人全都到場，共襄盛舉。(陳世宗攝)

市議會議長張清照主持有獎徵答，現場民眾爭相搶答。(陳世宗攝)

市長盧秀燕今天到梧棲區主持興農里、永寧里及永安里聯合活動中心，新建工程開工動土祈福典禮。(陳世宗攝)

梧棲三里聯合活動中心，預計於2024年竣工，竣工後梧棲區即增加一處親子三代共樂的共融公園。(台中市政府提供)

台中市梧棲區興農、永寧及永安等3里，長期缺乏活動中心，市府積極籌編預算，斥資總經費1億餘元，民眾期盼已久的公園內3里活動中心，27日由市長盧秀燕主持開工典禮。盧秀燕強調，3里活動中心不僅提供里民活動空間，也打造友善共融公園，讓梧棲區民眾擁有多面向的活動場所。

梧棲區的興農里、永寧里與永安里，人口愈來愈密集，但這3個里卻沒有聚會場所，每次里民會議或大型活動都被迫露天或搭棚。市議會議長張清照及副議長顏莉敏及議員陳廷秀、王立任、楊典忠等，接獲里民與里長反映努力爭取，市府斥資1億餘元，在公園內打造3里活動中心，今天開工預計於2024年竣工。

盧秀燕表示，本案基地原為梧棲第七公墓，禁葬期滿後變更為公園用地，因地方期盼建議下，市府規畫於該公園用地上興建活動中心，供興農里、永寧里及永安里三里使用。初期僅規畫活動中心及簡易綠美化，再聽取地方意見後指示，將環境一併規畫，讓梧棲民眾有一處「內外兼修」的活動環境，故將公園用地一併納為亮點公園設計，讓梧棲區民眾使用活動更有感。

張清照指出，梧棲區永寧等3個里因為無活動中心，開會沒有適當場所，里民也無法有定期的活動地點，大家殷切期盼；謝謝市府團隊編經費興建，不僅有活動中心，還有公園讓生活品質更好。

建設局陳大田說，本案工程經費約1億餘元，活動中心為2層樓建築物，總樓地板面積約1350平方公尺，一樓規畫具穿透性，可與公園的廣場結合，辦理大型活動，亦可獨立辦理活動、講座之活動空間，二樓則提供里民聚會交流活動，亦有里辦公室辦理相關教學課程的教學空間。公園部分除多樣性的植栽外，另規劃有地景兒童遊戲場、青少年籃球場、長者槌球場及體健設施，兼顧老中青小的活動場域，正為共融公園的典範。