4年前陳姓退役上校參加年金改革陳抗，在立法院大門與警方爆發拉扯，導致左手小指開放性骨折截肢，他提起國賠訴訟求償，一審判決執勤的保六總隊須賠償20萬元，但二審認為，無法證明員警持紅色油壓剪與他發生拉扯致他受傷，逆轉改判警方免賠確定。

陳男提告主張，他2018年4月25日下午前往立院中山南路大門口參加年金改革陳抗，有民眾要將陳情書送進立院，拿鐵線綁住鐵門想拉開，保六警員為了維安，拿油壓剪要剪斷鐵線，不慎扯斷他左手小指，向保六求償300萬元。

一審台北地方法院判決保六總隊須賠20萬元，但二審台灣高等法院認為，陳男說他持繩索套住大門鐵欄杆與員警發生拉扯行為，遭紅色油壓剪長柄後端夾住拉扯而斷指，又說員警持油壓剪剪斷繩索時，他以手阻擋致左側第五小指遭油壓剪剪斷，前後陳述不一。

高院依警方蒐證影片認定，陳男用手持黃色鐵剪欲剪斷連結固定鐵門之鋼鎖時受傷，影片並未看到員警持紅色油壓剪拉扯或剪斷被上訴人小指之畫面，因無法證明陳的傷害是員警過失所致，逆轉改判保六免賠確定。