台北市長候選人黃珊珊（見圖）27日舉行技職教育政策座談會，受訪時被問到抗中保台，表示民進黨遇到選舉只會提抗中保台，是保台灣人還是保他們政黨利益。（陳俊吉攝）

日本學者小笠原欣幸在個人臉書發表對各縣市當選名單的預測，其中台北市長三腳督將由國民黨籍候選人蔣萬安獲勝，對此無黨籍台北市長候選人黃珊珊僅簡短感謝，而針對媒體人周玉蔻放出訊息稱聯電集團創辦人曹興誠將替民進黨台北市長候選人陳時中站台，黃珊珊笑稱，曹興誠不是說沒接到邀請嗎？再酸綠營「抗中保台已經成為唯一的選舉工具了嗎？」

黃珊珊今上午與高職學生家長會聯合會進行技職教育政策座談會，針對小笠原欣幸的預測，黃會後受訪表示，謝謝每個人的評論，自己都會努力，而針對曹興誠站台事件，黃珊珊笑稱，看到報導說曹興誠已表態沒有接到陳時中邀請，強調民進黨的抗中保台，到底是要保台灣人還是保政治舞台，並酸「抗中保台已經成為唯一的選舉工具了嗎？已經沒有別的事情可以說了？」

至於廣告資源部分，黃珊珊的廣告曝光率遠不及藍綠兩黨，對此黃表示，廣告資源不如兩黨是事實，但還是商品品質要好，而不是靠廣告。令選前之夜藍綠為總統府前凱道用路權交鋒，黃珊珊則表示，自己的團隊從頭到尾就是鎖定市府廣場，沒有把凱道列在考慮項目。