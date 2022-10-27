美股周三受科技股大跌影響，四大指數僅道瓊指數收紅、反彈走勢暫緩，不過台股在晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)雙雙勁揚帶動下，加權指數開高後強彈、一度大漲225.27點至12954.32點，隨後於12900點上下震盪，櫃買指數同步強彈逾2％，表現優於大盤。

截至11點35分，加權指數上漲180.65點、為12909.70點，漲幅1.42％，惟成交量估僅略增至約1760億元，量能未見明顯放大。櫃買指數截至11點35分上漲2.2％、為162.79點，盤中最高上漲2.23％至162.83點，量能估略增至約370億元。

盤面各類股齊揚，由玻陶股勁揚逾3％領軍、造紙股上漲2.7％居次，電機股及半導體股齊揚約2.5％，電器電纜、生技及其他股漲逾2％。成交量最大的電子股漲約1.8％，金融股小漲近0.5％，鋼鐵股漲逾1％後壓回平盤一度翻黑，表現相對較弱。

電子權值股今日擔當反攻主力，由晶圓雙雄台積電及聯電分別勁揚逾2.6％、2％領軍，日月光投控(3711)漲逾1.8％、聯發科(2454)漲逾1.5％居次，鴻海持穩小漲0.5％，台灣大(3045)跌逾0.5％，表現相對偏弱。。傳產權值股的台塑(1301)及台塑化(6505)漲近1％，南亞(1303)亦漲逾0.7％，台化(1326)開高走低翻黑。

金融權值股則表現兩極，富邦金(2881)漲近1.8％、中信金漲逾1.2％、國泰金(2882)漲逾0.5％，合庫金(5880)及兆豐金(2886)則開高走低、翻黑小跌。

分析師指出，台股昨日低點有守後出現反彈，今日在權值股轉強下強彈，新台幣匯率亦轉升，為近期少見跡象。不過，整體量能未見明顯放大，顯示盤面追價意願不足，市場信心尚未恢復，大盤只能算止穩有餘、預期盤勢尚處打底期。

分析師認為，台股若持續守穩12682點，空方氣勢可望減弱，相對國際盤有補漲空間，預期短線將於12600～13000點間盤整，短線仍不建議過度追價，靜待反彈氣氛成型，可觀察台積電是否出現連續性反彈，以及指數能否重新站穩12900點之上。