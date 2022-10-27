國民黨安平區、南區市議員蔡淑惠、盧崑福、林美燕(從左至右)齊呼不管誰當選市長，跨港大橋不可延宕且要做得更好。(曹婷婷攝)

國民黨台南市長候選人謝龍介競總日前指安平漁港跨港大橋是極其荒謬工程，他當選市長後將要求暫停、重新檢討，引發藍營在地議員反彈，盧崑福、林美燕、蔡淑惠今齊呼，不管誰當選市長，跨港大橋不可延宕且要做得更好。黃偉哲競總發言人呂維胤說，這是「母雞踩小雞」，激起藍營小雞求生意志。

國民黨安平區、南區市議員盧崑福、蔡淑惠、林美燕今舉行「不管誰當選市長 跨港大橋堅持要做」記者會。盧崑福說，跨港大橋爭取10多年，好不容易5年前中央通過預算，大家都很開心，謝龍介提出重新檢討，可能是希望跨港大橋更好，3人說，不管誰當市長，跨港大橋都不可延宕，且要做得更好。

蔡淑惠說，地方跟民代都很關心跨港大橋何以遲遲無法動工，希望能早日完成地方期待，相信謝龍介所提重新檢討，並非不做，3人也會全力監督下屆市長盡速開工。林美燕說，鄉親等安平跨港大橋等很久了，絕對不會因為市長換人而反對跨港大橋。

為紓解安平長期以來交通難解問題，台南市政府原訂去年新建安平漁港跨港大橋，卻因原物料上漲，3度流標，工務局原本編列13.5億元經費已追加至18.36億元，希望今年底動工，2026年完工。安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，全長約1010公尺。

謝龍介競選總部25日發布「謝龍介當選市長 重新檢討安平港跨港大橋工程」新聞稿，謝競總發言人童小芸質疑跨港大橋對安平地理、景觀，傷害有多大？直指安平港跨港大橋是極其荒謬工程，謝龍介當選市長即要求暫停，並重新檢討。

黃偉哲競總發言人呂維胤議員表示，安平跨港大橋是許多在地民眾的期望，也是台南重大工程，連國民黨議員都看不下去要出來力挺跨港大橋興建，可見謝龍介根本不了解市政。他呼籲，如謝龍介有更好解決方案，請公開提出讓大眾檢視，如只是為了選舉聲量，請多做功課，不要拿地方交通建設開玩笑。

呂說，這就是「母雞踩小雞」，國民黨母雞謝龍介要停建安平跨港大橋，踐踏國民黨在當地的民意，反而激起藍營小雞求生意志，逼盧崑福、蔡淑惠、林美燕等議員聯合呼籲「跨港大橋堅持要做」，盡快切割謝龍介以自保。