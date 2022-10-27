新加坡雙胞胎女團「By2」出道多年，姊妹倆外型亮麗，隨之而來的緋聞也不少，姊姊Miko曾和蔡依林前男友錦榮在超商聊天傳緋聞，Yumi則是桃花不斷，早年和賭王之子何猷君交往，近年又與王力宏傳緋聞，更傳出Yumi先前一度為流言蜚語輕生獲救，近日，網友直擊Yumi陪姊姊Miko逛婚紗店，Miko花了不少時間挑選白紗，似乎好事近，但當事人暫無回應。

By2的Yumi日前為了王力宏事件槓上李靚蕾，Yumi不敵網友砲轟，被好友、微博帳號「做個小孩007」去年底驚爆輕生送醫，幸好送醫後無大礙。今年3月，網友直擊By2姊妹倆打扮休閒，現身普陀山拜佛，更有知情網友稱這間廟主打姻緣與求子，好奇姊妹倆是否求新桃花，引發熱議。

By2被爆料逛婚紗店，網傳是妹妹Yumi陪姊姊Miko看婚紗。（圖／取自新浪娛樂）

事隔7個月，據《新浪娛樂》報導，網友直擊By2姊妹一前一後現身婚紗店，有一說是正在仔細認真挑選的是姊姊Miko，讓網友質疑Miko是否要閃婚，紛紛留言說：「希望姐妹們越來越好！期待好消息」、「還是希望姐妹們可以幸福」、「真的要結婚了嗎」、「嚇我一跳」。

而今年8月，Yumi在自己的微博寫下：「夏天該有的樣子，把快樂找回來」，照片中可見她整個人暴瘦成「筷子腿」，雖然細長的腿看來好看，但仍不免讓人憂心，姊姊Miko此時也在微博表示，如果親友突然體重降低，一定要多關心，「沒有任何人會突然骨瘦如柴，其實是身體發出的危險信號，別覺得她們表面風平浪靜就一切安好，最可怕的是痛苦沒有宣洩之地。」

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