國民黨今爆出關鍵文件，鄭運鵬在中國學習華為技術並申請專利，專利文件的國籍為「中國台灣」。(國民黨提供)

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬日前被爆2008年敗選後，赴大陸跟三大電信談生意，當時鄭運鵬回應承認「是人生經歷一部分」。如今，國民黨再爆出關鍵文件，鄭運鵬學習華為技術並申請專利，專利文件的國籍為「中國台灣」。網友對此表示「民進黨的『抗中保台』只是在騙選票用」、「好期待看見台灣價值出征」、「鄭運鵬根本是中共自己人」。

張善政競總發言人凌濤。(國民黨提供)

凌濤表示，鄭運鵬的「鷗業新媒體」不僅與中國3大國企合作，且在2008年10月跟中國國家知識產權局提出專利申請時，鄭運鵬為首要申請人、民進黨中央黨部政策會副研究員張千駿為第二申請人，申請書上註明國籍為「中國」、地址為「中國台灣省台北市」。

凌濤提及，鄭運鵬在2008年選輸立委後，就到中國大陸做生意，申請專利內容裡，發現鄭運鵬竟然大幅度引用被美國制裁，有軍方背景的中興、華為的大量專利，顯然對中興、華為技術頗為認同。凌濤質疑，使用華為設備叫木馬屠城，那學習華為技術不就叫門戶洞開、喪權辱國、出賣自己、中共同路人嗎？

凌濤說從文件裡可以看到，鄭運鵬提交的專利申請書，註明自己住在中國台灣省台北市， 國籍也是中國。凌濤問鄭運鵬，「中國台灣是你還是抗中保台是你？」對於鄭運鵬說人生經歷可以被檢驗，凌濤直言，鄭運鵬是不是要自己承認，曾經承認自己是中國台灣人？「這一段是你無可迴避、必須對全桃園市民交代的」。

此事引來許多網友討論，並紛紛表示「民進黨的『抗中保台』只是在騙選票用的，鄭運鵬也只是冰山一角 !」、「不說一套做一套就不符合民進黨神主牌」、「這個真的夠誇張的，看他怎麼自圓其說」、「迴力鏢」、「好期待看見台灣價值出征」、「鄭運鵬根本是中共自己人」。