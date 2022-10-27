隨著國境解封，國門打開，旅遊大戰先從線上旅展開打，華泰大飯店集團在10月28日起推出「2022唯一一檔線上旅展」，將推出各式精彩的旅遊套裝行程，旗下三大風格飯店各有超殺價格，粉絲最愛的華泰瑞苑今年除了產品多元，還祭出豪華大禮，連擁有無敵大尖山美景的總統套房也會與海悅客房成套限量販售。此外，為慶祝賦樂旅居HOTEL PROVERBS Taipei回歸一般旅館，精彩客房也有含2客早餐的甜甜價，台北最宜居如家的公寓式酒店華泰瑞舍千萬也別錯過，3,188元即可入住。

位於台北中山區親子家庭最喜愛的公寓式酒店華泰瑞舍，一應俱全的廚具設備，讓旅人體驗最悠閒的在地旅宿生活，3,188元不含早餐即可入住豐盛客房Abundance Room。位於台北東區SOGO忠孝館正後方的頂級精品設計酒店HOTEL PROVERBS Taipei賦樂旅居，精采客房5,588元，每日限量販售並含兩客早餐。以上兩館適用日期自銷售日起至2023年9月30日，限周日～周五入住，周六需加價500元。

「亞洲十大國家公園旅宿」華泰瑞苑位於墾丁國家森林遊樂區，坐擁大尖山及大灣壯麗景色。線上旅展限定「經典客房」只要5,399元，再送2客早餐，就算假日入住也不加價，限量販售200張。此外，「花園客房套組」13,399元，內容包含花園客房住宿2晚、每日早餐2客，再送「墾丁森林遊樂區」門票2張，以及餐飲或SPA by Valmont 療程1500元抵扣額，限量150組。「海景客房平日雙房」14,399元，即可以單次入住2晚或同日入住2間，最受旅客歡迎的「海悅客房」平日8,599元。

「總套/海悅套組」是華泰本次線上旅展墾丁最大亮點，40,999元就能擁有全館唯一一間總統套房及兩間海悅客房住宿一晚，每間皆包含雙人早餐，適用日期自2022年10月28日至2023年6月21日周日～周五，限量30組。