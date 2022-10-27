王品集團旗下主打台式風味鍋物的「尬鍋」，首度舉辦台潮火鍋盛會「金鍋獎」，10月27日至11月10日廣邀鐵粉們票選最佳人氣鍋，限定期間在ＦＢ活動貼文留言，到門市消費出示畫面，即可享免費增量肉片。精品麻辣鍋「青花驕」則發出 「驕友密令」來交心，11月30日前到FB活動貼文留言指定內容，就有機會大啖價值338元廣島蠔（4顆）一份。

火鍋旺季前夕，台式風味潮鍋「尬鍋」舉辦首屆「金鍋獎」，請來剝皮辣椒、蒜頭蛤蜊雞及辣子爆雞，店內三大天王湯頭較勁，要選出誰才是湯底人氣王，11月11日金鍋獎線上頒獎典禮將揭曉明星人氣湯頭，民眾只要到社群留言即可抽餐券。10月27日至11月30日下載「王品瘋美食」APP，內用消費兩客套餐，就能享用金鍋獎限定贈菜。

「尬鍋」主打翻玩台菜經典口味，以剝皮辣椒雞、蒜頭蛤蜊雞、酒香麻油雞等台式濃醇湯底入鍋，鍋底內含帶骨雞腿肉，可自由搭配梅花豬、雪花牛等肉品涮煮，可以「一鍋雙饗」超滿足；辣子爆雞先以麻油爆香、辣醬拌炒蔬菜與雞腿肉，再注湯涮肉獨創「乾濕兩吃」吃法，香辣開胃超下飯，搭配自助吧30多種時蔬、漿餃及混搭麵茶粉、黑糖雪Q等配料的3款霜淇淋吃到飽，讓鐵粉們能盡情吃好吃滿。

台灣人愛吃鍋，尤其是麻辣火鍋，根據王品集團市調推估中高價麻辣鍋市場，每年可望有近90億元的市場份額，網路票選第一精品麻辣鍋「青花驕」，主打鍋底「青紅雙鍋」（青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋），湯頭特別使用重慶江津九葉青的青花椒製成，紅鍋湯頭辣而不膩口，舒麻暢辣適合涮煮肉類，青鍋佐以新鮮青辣椒，不只香麻，更有著清爽鮮甜，搭配蔬食或海鮮都很對味，紅綠組合看似衝突卻意外超搭。迎接冬季「青花驕」發出「驕友密令」，邀你和對的人一起享受暖心食刻，大啖青花椒麻辣鍋交心，只要在FB貼文標註好友發文指定內容，或11月20日前到「王品瘋美食」APP「優惠好康」領券，可獲得餐點兌換券，青花椒啤酒、廣島蠔或口水雞3擇1，粉絲憑贈菜券截圖到店內消費滿千元，則招待指定菜色一份。