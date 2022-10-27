民進黨台北市長候選人陳時中昨天搶到11月25日選前之夜的凱達格蘭大道路權，也有意申請凱道路權的國民黨慘遭「攔胡」，藍營北市黨部主委黃呂錦茹批是「惡搞」，國民黨台北市長候選人蔣萬安今則低調表示，市府都有相關的規範，他們都會遵照，接下來找到最適合的場地。

蔣萬安今天出席「2022台北溫泉季 泉新北投、露宿野遊」開幕啟動儀式，談到路權被搶走，他指出，場地租借都有相關規定，活動舉辦也都需要考量場地配置規畫邏輯，市府都有相關的規範，他們都會遵照，接下來找到最適合的場地。

11月5日台北市長候選人辯論會在即，蔣萬安透露，都持續跟很多有經驗的專家請益、交換意見，他也會把握時間加緊準備。

另外，青年論壇台北場停辦，主要是因候選人都不出席，蔣萬安說，自己其實非常期待，但是很可惜因為行程上的安排沒辦法出席，也準備透過錄影的方式參與，後來就收到主辦單位他們取消的消息，他覺得非常可惜。