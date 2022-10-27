北市警南港分局警備隊林姓警員，兩年前在交通分隊服務期間，涉嫌配合友人以假車禍方式詐領保險金未遂，又洩漏他人個資給汽車協尋業者，賺取54萬獎金，經分局主動調查移送，士林地檢署日前依貪污、洩密及詐欺等罪起訴，南港分局立即依警察人員人事條例報請林員停職，並追究相關行政責任，強調絕對不會護短。

另新北市邱姓員警經林員介紹認識尋車業者，也涉嫌以警用電腦系統查詢車主住址、身分證字號等個資，檢方依洩漏國防以外之秘密罪嫌、個資法一併將他起訴。

檢警調查，吳姓汽車協尋服務業者等人，2020年間共謀製造假車禍詐領保險金，吳男將賓士車停在南港區路邊停車格，由楊男開三菱汽車擦撞，林員隨即到場處理，製作不實調查報告表。楊男向保險公司申請60萬元理賠，但保險公司察覺有異拒絕理賠，並報警處理。

警方追查詐保案意外發現，林員、邱員多次受尋車業者請託，利用警用電腦系統查詢欠款車輛車主個資，再以LINE回傳給業者，甚至自行尋車，獲取不法尋車獎金54萬餘元。

南港分局表示，向來重視員警風紀，對於員警違法行為，秉持不護短、不庇縱原則，依法究辦，並將持續要求警察風紀規定，杜絕違法案件發生。