哈利大爆料式回憶錄延到明年1月10日出版

薩塞克斯公爵哈利的大爆料式新書原本預定今秋出版，但因為祖母伊莉莎白女王辭世，深怕部分內容太刺激，可能令人觀感不佳，而緊急要求延後出版，好加以刪改。如今出版業內消息人士透露，哈利總算能如願，把回憶錄延到明年1月10日再出版。

據《每日郵報》（Daily Mail）27日報導，哈利與企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）簽下價值將近4000萬英鎊（約14億台幣）的合約，將陸續出3本書。

企鵝藍燈書屋先前在為首發的哈利回憶錄打書時說，這是本深入而發自內心的書，並承諾哈利會坦誠並令人入迷地描述自我。出版社並說，書中涵蓋了哈利從童年到現在的人生歷程，其中包括他兩度上阿富汗前線的軍旅生涯，還有他身為人夫、人父的喜悅。

書商很可能將回憶錄內容視為最高機密，王室幕僚說，至今王室沒有任何成員看過它。而哈利2021年7月宣布要出書前，只事先警告過女王。

據說廣泛認為，哈利會在最後一刻要求刪改回憶錄顯示，由於身為祖母的女王過世，父王查爾斯登基才短短幾星期，任何攻擊或暗下重手，都會被視為不恰當，因此他準備對其他王室成員採取較緩和的態度。

事實上，哈利的第一版草稿太著重心理健康問題，並顯得太多愁善感，企鵝藍燈書屋已要求重寫過。如今哈利所面臨的兩難在於，他要進一步傷害已十分緊張的王室關係，還是要對出口的話有所保留，而可能損及回憶錄銷售。