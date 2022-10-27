台中地檢署執行賄選案查緝工作，查獲台中市大甲區林姓里長候選人及翁男等人涉嫌送養生禮盒賄選里民，除查扣賄賂食品禮盒20盒，檢察官訊問後認為林、翁2人涉嫌重大，分別諭知具保8萬、7萬元。

台中地檢署指出，接獲民眾檢舉指稱，大甲區林姓里長候選人以食品禮盒對里內選民行賄，由黃秋婷檢察官負責偵辦，共傳喚含候選人、選民及證人等在內共12人到案說明，並查扣選民所收受之剩餘賄選禮盒物品、口罩。

台中地檢署調查，林姓里長候選人等人於今年9月間某日，向苗栗縣某寺廟申請領取該寺所舉行中元普渡會活動結束後所捐贈之「里仁天然有機食品商店」食品禮盒，檢警查扣賄選食品禮盒（市價約400至500元間）計20盒等證物。

檢方指出，林姓里長候選人於9月間拜訪里內選民並贈送禮盒時，向里民尋求支持，並刻意隱暪禮盒來源，違反該寺廟人員要求於贈送禮盒物資時應向受贈民眾告知禮盒來源係該寺廟所捐贈。

台中地檢署呼籲，各級候選人應以政見理念爭取選民認同、支持，如以金錢、餐宴、招待旅遊或贈與禮品等行為請選民投票，均屬賄選行為，已涉犯公職人員選舉罷免法，切勿以身試法。

里長候選人賄選禮盒涉嫌公職人員選舉罷免法