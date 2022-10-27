據傳是俄羅斯總統普丁乾女兒的40歲俄國知名媒體人蘇布查克（Ksenia Sobchak），26日傳出已經連夜逃往立陶宛，她近期才批評俄羅斯對烏克蘭的戰爭，而且她出逃後不久，豪宅就被警察突襲，俄國當局更派人前往機場逮人，不過無功而返。

🔴 'Putin's goddaughter' flees Russia hours before agents swoop to arrest her



Ksenia Sobchak had her luxury Moscow mansion searched after her YouTube videos criticised war



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英國《每日電訊報》（The Telegraph）報導，蘇布查克與普丁親人家人，她的父親是普丁的導師兼前上司、已故聖彼得堡（Saint Petersburg）市長阿納托利．蘇布查克（Anatoly Sobchak），普丁還出席了蘇布查克的受洗儀式，甚至外界盛傳，蘇布查克是普丁的乾女兒。

外型亮眼的蘇布查克是俄羅斯知名社交名媛及媒體人，她經營媒體集團Attention Media，並且經營自己的YouTube及Telegram頻道，粉絲人數多達數百萬人。

不過俄羅斯塔斯社（TASS）引述消息人士指出，蘇布查克已在26日早晨逃亡出國，幾個小時後警察突襲她的豪宅，甚至派員前往機場逮人，不過蘇布查克仍成功登上飛機，從白俄羅斯轉機前往立陶宛。

消息人士透露，她上網買前往杜拜、土耳其的機票，然後連夜離開莫斯科，她這麼做就是要愚弄幹員。

報導指出，蘇布查克是在稍稍批評俄羅斯對烏克蘭的戰爭後遭到追捕，目前尚不清楚她到底說了什麼激怒克里姆林宮。

俄羅斯總統普丁乾女兒、40歲俄國知名媒體人蘇布查克（Ksenia Sobchak），26日傳出已經連夜逃往立陶宛。（資料照／美聯社）

一直以來蘇布查克在社群媒體上的發言都相當小心翼翼，不過她也不諱言，不能針對入侵烏克蘭一事發表真正看法。

在她逃亡前一天，俄羅斯警方才以涉嫌敲詐勒索為由，逮捕Attention Media商業總監蘇哈諾夫（Kirill Sukhanov），蘇布查克後續批評逮捕行動與打壓記者有關。

她說：「我的編輯團隊及我自己將這起事件視為另一起施壓記者的例子，我們沒有什麼可指責的，他們不斷扣留我的記者們。」

親克宮的政治評論員馬可夫（Sergey Markov）指出，這起事件對俄羅斯菁英階層發出了「世事難料」的訊號：「如果他們能夠逮捕普丁贊助人的女兒，這代表沒有什麼是不能碰的。」

蘇布查克在莫斯科盡享特權，身為媒體人，據信克宮給予她批評當局的空間，記者會上也能對普丁提出關鍵問題。

蘇布查克（Ksenia Sobchak）2018年出面競選總統。

2018年她更出面競選總統，不過外界相信這只是克宮為了讓普丁合法連任使出的策略。