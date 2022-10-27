街訪北市三腳督「他」呼聲最高 市場攤商「戳破防疫神話」吐心酸

台北市長三腳督的戰況激烈，中時新聞網《街頭大聲公》節目昨(26日)走訪北市南門市場，聽聽看民眾對於三位候選人的選情看法，選前倒數一個月，台北市民最新態度曝光。

《街頭大聲公》26日的街訪共訪問15人，其中選擇黃珊珊的民眾表示「在一個沒有政治立場的狀態下，我相信黃珊珊，其餘兩位政見都非常有特色，但不符合人民實用之處，黃珊珊比較實在，老人家想法太特殊，年輕人又太年輕，蔣萬安可能實戰經驗比較少」、「黃珊珊吧，感覺她做過的事情蠻多的，大家都蠻知道她做過什麼事情，比較常來市場，幫市場做事」。

選擇蔣萬安的民眾則比黃珊珊多。有人認為，「蔣萬安勝選機會比較大，形象清新、政見內容也吸引我，陳時中他防疫什麼做得好呢?我自己本身在南門市場這邊，去年五月份的時候，我們感觸非常深，有人就是想要打疫苗等都等不到，他還一直擋疫苗，有點草菅人命」、「蔣萬安比較有印象，覺得陳時中防疫做不錯，但不會贏過蔣萬安」、「應該是蔣萬安，藍營基本盤比較大」。

還有民眾透露，「蔣萬安吧，陳時中年紀大應該適合退休吧，蔣萬安年紀輕有體力，任何人都是從年輕做起，機會應該還是給年輕人，有一些疫苗問題，陳時中不能說是他來選舉，就不把很多事情攤開來講」、「我就是支持蔣萬安先生當選，沒有理由不讓他當選，走在正派道路上，要支持正向能量」至於該位民眾被問及，很多人說陳時中可能會靠防疫當選，如何看待?她則回應，「蛤，他的防疫是能拿出來說的嗎?」

選擇陳時中的民眾則認為，「陳時中，防疫其實做得還算不錯，蔣萬安其實贏面也蠻大，剛好有蔣家的支持，他跟陳時中蠻拚的，另外一個黃珊珊就不太熟悉了，好像只是柯文哲那個政黨出來的，對那個政黨(民眾黨)沒有很熟悉，至少陳時中這次防疫有在做事情，但蔣萬安之前可能做的事情沒有他那麼多，至於疫苗合約問題，做好都會有人嫌」。